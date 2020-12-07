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В США назвали причину «акустической атаки» против дипломатов на Кубе и в Китае
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

В США назвали причину «акустической атаки» против дипломатов на Кубе и в Китае

Виктория Родимкина

В мире

Наиболее вероятной причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей в посольстве в Гаване, а также в генконсульстве в Гуанчжоу было направленное воздействие радиоволн. Об этом сообщили в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов в понедельник, 7 декабря.

Там говорится, что сотрудники диппредставительств Америки на Кубе в 2016 году и в Китае в 2017 году начали жаловаться на высокое давление, головокружение, проблемы со слухом и зрением, когнитивными функциями.

— Комитет считает эти случаи весьма тревожными, отчасти из-за вероятной роли направленной импульсивной радиочастотной энергии как способа воздействия, но также из-за сильной боли и слабости, возникших у некоторых из пострадавших, — сказал Дэвид Релман, один из авторов работы.

Комитет пояснил, что в качестве вероятных причин необычных симптомов могут быть химическое оружие, инфекционные заболевания и психологические проблемы, передает РИА Новости.

Три года назад госдепартамент США сообщил, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе были подвержены «акустическим атакам».

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