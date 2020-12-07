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Онищенко объяснил, чем опасны долгие новогодние каникулы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Онищенко объяснил, чем опасны долгие новогодние каникулы

Анастасия Колоскова

Общество

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что долгие новогодние выходные становятся временем повышенной опасности для здоровья россиян, а также наносят урон экономике страны.

Он обратил внимание на то, что в первые десять дней нового года значительно учащаются обращения в скорую помощь по всей России.

— Это и отравления от передозировки алкоголем или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет, — цитируют Онищенко РИА Новости.

Так, по мнению депутата, от долгих каникул следует отказаться еще и по той причине, что они невыгодно отражаются на экономике России по отношению к остальным странам, где все выходят на работу сразу после встречи Нового года.

В связи с этим Онищенко призвал вернуться к советскому опыту, когда люди отдыхали «очень разумно».

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Геннадий ОнищенкоНовый годканикулы
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