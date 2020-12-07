Названы российские города, где поддерживают ужесточение ограничительных мер из-за COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Больше всего сторонников ужесточения мер безопасности из-за ситуации с пандемией коронавируса выявили в Самаре, Челябинске и Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса Superjob в понедельник, 7 декабря.

Также сообщается, что из российских городов-миллионников меньше всего ограничения из-за COVID-19 поддерживают в Екатеринбурге и Москве. Уточняется, что опрос провели среди тысячи респондентов 2-3 декабря.

Согласно данным, в Москве и Екатеринбурге о необходимости ужесточить ограничения высказались менее четверти опрошенных — по 24 процента. При этом в Самаре «за» новые ограничения проголосовали 40 процентов опрошенных, а в Челябинске и Омске — по 39 процентов.

В Перми 36 процентов респондентов одобрили ужесточение мер, в то время как 34 процента — выступили против них.

Опрос россиян о необходимости введения строгого карантина в городах показал, что более половины опрошенных против ввода новых мер, лишь 24 процента считают, что ограничительные меры нужно ужесточить.

Ранее стало известно, что работу общепита в Санкт-Петербурге планируется полностью приостановить с 30 декабря по 3 января. Ограничения не коснутся доставки, обслуживания навынос и работы компаний общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Также в городе будет действовать запрет на посещение музеев и театров с 30 декабря по 10 января.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москвичам рассказали, как в городе выявляют контактировавших с заболевшим COVID-19