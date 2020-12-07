Еще 5027 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве за сутки
В столице за последние сутки вылечились от коронавируса 5027 пациентов. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Уточняется, что число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 495 871 человека.
Ранее были названы российские города, где поддерживают ужесточение ограничительных мер из-за COVID-19. Сообщается, что из российских городов-миллионников меньше всего ограничения на фоне COVID-19 поддерживают в Екатеринбурге и Москве.
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