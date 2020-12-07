Тридцать человек отравились хлором в бассейне в Астрахани

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В Астрахани 30 человек пожаловались на самочувствие после посещения бассейна «Динамо» из-за превышения концентрации хлора в воде. Об этом сообщил представитель регионального МЧС в понедельник, 7 декабря.

По данным РИА Новости, двадцать человек были госпитализированы, 18 из них — дети. Шестеро человек оказались в реанимации, уточнила пресс-секретарь губернатора Анастасия Кротова.

Отмечается, что детей разместили в областной Клинической больнице имени Силищевой, взрослые находятся в Городской клинике имени Кирова.

На месте случившегося работает оперативная группа.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

В пресс-службе ГСУ СК России по Астраханской области уточнили, что по факту отравления детей и взрослых в бассейне возбуждено уголовное дело.

— По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев, — уточнили в пресс-службе.

Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.

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