СМИ узнали возможную причину смерти девушки во время трансляции блогера
Стала известна причина смерти девушки, которая скончалась во время прямой трансляции блогера Стаса Решетникова, известного под ником Reeflay. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пара сильно поругалась, и в качестве наказания юноша выгнал девушку на балкон без теплой одежды.
— Ну, она из-за него переживала, ревновала его. Из-за этого, видимо, напилась и стала ругаться с ним. Стас мне в тот момент сказал, чтоб я ехала домой. Я и ушла, только потом в директе узнала, что она умерла, — рассказала общая знакомая пары.
Несмотря на то, что во время трансляции Решетников неоднократно говорил фразу, что его «посадят, вот увидите», во время допроса в полиции он отрицал причастность смерти 27-летней девушки.
В ходе медицинской экспертизы врачи установили, что девушка накануне роковой трансляции приняла наркотики. По словам врачей, ее сердце могло остановиться из-за токсического отравления, вызванного передозировкой, сообщает издание Starhit.
Напомним, ранее стало известно, что во время стрима блогера утром в среду, 2 ноября, умерла его подруга, которая проживала с ним в квартире в Раменском районе Подмосковья. Уточнялось, что девушка сначала лежала без сознания на полу, потом молодой человек перенес ее на диван и просил очнуться. Однако девушка в тот момент уже была мертва. Блогер вызвал скорую помощь и полицию и отключил эфир, только когда они приехали и констатировали смерть девушки.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все подробности инцидента.
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