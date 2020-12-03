СМИ узнали возможную причину смерти девушки во время трансляции блогера

Фото: youtube.com / Квадратный бестиарий

Стала известна причина смерти девушки, которая скончалась во время прямой трансляции блогера Стаса Решетникова, известного под ником Reeflay. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пара сильно поругалась, и в качестве наказания юноша выгнал девушку на балкон без теплой одежды.

— Ну, она из-за него переживала, ревновала его. Из-за этого, видимо, напилась и стала ругаться с ним. Стас мне в тот момент сказал, чтоб я ехала домой. Я и ушла, только потом в директе узнала, что она умерла, — рассказала общая знакомая пары.

Несмотря на то, что во время трансляции Решетников неоднократно говорил фразу, что его «посадят, вот увидите», во время допроса в полиции он отрицал причастность смерти 27-летней девушки.

В ходе медицинской экспертизы врачи установили, что девушка накануне роковой трансляции приняла наркотики. По словам врачей, ее сердце могло остановиться из-за токсического отравления, вызванного передозировкой, сообщает издание Starhit.

Напомним, ранее стало известно, что во время стрима блогера утром в среду, 2 ноября, умерла его подруга, которая проживала с ним в квартире в Раменском районе Подмосковья. Уточнялось, что девушка сначала лежала без сознания на полу, потом молодой человек перенес ее на диван и просил очнуться. Однако девушка в тот момент уже была мертва. Блогер вызвал скорую помощь и полицию и отключил эфир, только когда они приехали и констатировали смерть девушки.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все подробности инцидента.

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