Жителям столицы объяснили, как проходит организация лечения от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вся работа по лечению жителей столицы от коронавирусной инфекции планируется индивидуально. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что постановка диагноза и обеспечение пациента на амбулаторном и стационарном уровне организуются индивидуально, передает РИА Новости.

Ранее Анастасия Ракова заявила, что марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края. По ее словам, столичные врачи борются с инфекцией уже на протяжении девяти месяцев.

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