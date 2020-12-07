Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи выросли по отношению к рублю.

Так, по состоянию на 10:00 по московскому времени доллар поднялся в цене на 0, 29 процента — до отметки 74,27 рубля. Курс евро прибавил 0,22 процента и составил 89,998 рубля.

При этом в 10:11 по московскому времени курс доллара ускорил рост до 0,37 процента и поднимался до 74,33 рубля. Евро торговался на уровне 90,12 рубля.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган рассказал, что будет с российской национальной валютой в ближайшем будущем.

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