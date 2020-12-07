Власти Москвы надеются, что COVID-19 удастся победить в течение нескольких месяцев

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Столичные власти выразили надежду на то, что победить коронавирусную инфекцию получится в течение нескольких месяцев. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что система, которую создали в городе, должна помочь в успешной борьбе с пандемией. Также заммэра напомнила о том, что в столице запустили масштабную вакцинацию.

— Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг, — цитирует Анастасию Ракову РИА Новости.

Ранее Анастасия Ракова заявила, что марафону коронавируса пока не видно конца и края. По ее словам, столичные врачи борются с инфекцией уже на протяжении девяти месяцев.

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