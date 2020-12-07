Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Москвы надеются, что COVID-19 удастся победить в течение нескольких месяцев
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Власти Москвы надеются, что COVID-19 удастся победить в течение нескольких месяцев

Юлия Ямпольская

Город

Столичные власти выразили надежду на то, что победить коронавирусную инфекцию получится в течение нескольких месяцев. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что система, которую создали в городе, должна помочь в успешной борьбе с пандемией. Также заммэра напомнила о том, что в столице запустили масштабную вакцинацию.

— Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг, — цитирует Анастасию Ракову РИА Новости.

Ранее Анастасия Ракова заявила, что марафону коронавируса пока не видно конца и края. По ее словам, столичные врачи борются с инфекцией уже на протяжении девяти месяцев.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Жителям столицы объяснили, как проходит организация лечения от COVID-19

пандемияМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте