Около 80 процентов деревьев были повреждены ледяным дождем во Владивостоке

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Ледяной дождь, который прошел во Владивостоке 19 ноября, повредил около 80 процентов деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник, 7 декабря.

Отмечается, что часть поврежденных деревьев не восстановится.

— Порядка 80 процентов зеленых насаждений получили повреждения. Часть из них, к сожалению, не восстановится, — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

По его словам, общее количество снега, которое было вывезено с улиц города, составляет 33 150 кубических метров. Снег временно вывозят на площадку на улице Выселковой. Кроме того, 360 тонн обломанных веток также вывезли на полигон твердых бытовых отходов.

На субботник, который власти объявили для уборки города, вышли свыше 4,5 тысячи человек.

Ранее в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации после снежного циклона. Во Владивостоке прошел ледяной дождь, который вызвал проблемы с сотовой связью, энергоснабжением, подачей воды и тепла.

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