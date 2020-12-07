«Мы спасены»: Цискаридзе сделал предсказание на будущий год

Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе и певица Теона Контридзе сняли ролик, в котором обсудили будущий год Быка по Восточному календарю.

Певица заявила, что у Цискаридзе «гениально работает интуиция». Он верит в то, что следующий год будет счастливее уходящего 2020-го.

— Бык — это я. Это мой год, я надеюсь, что мы спасены. И очень хочется радости, работы нормальной, бык — сильное рабочее животное, опередившее всех, кто пришел к Будде, у нас все будет хорошо, — сделал предсказание Цискаридзе.

Контридзе и Цискаридзе поделились с подписчиками своими планами на будущий год. Они намерены ехать в Танзанию, сделав перед этим прививки от малярии.

Видео в Instagram посмотрели более 65 тысяч раз.

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