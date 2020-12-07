«Мы спасены»: Цискаридзе сделал предсказание на будущий год
Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе и певица Теона Контридзе сняли ролик, в котором обсудили будущий год Быка по Восточному календарю.
Певица заявила, что у Цискаридзе «гениально работает интуиция». Он верит в то, что следующий год будет счастливее уходящего 2020-го.
— Бык — это я. Это мой год, я надеюсь, что мы спасены. И очень хочется радости, работы нормальной, бык — сильное рабочее животное, опередившее всех, кто пришел к Будде, у нас все будет хорошо, — сделал предсказание Цискаридзе.
Контридзе и Цискаридзе поделились с подписчиками своими планами на будущий год. Они намерены ехать в Танзанию, сделав перед этим прививки от малярии.
Видео в Instagram посмотрели более 65 тысяч раз.
Читайте также: «Мне еще Большой поднимать!»: Цискаридзе объяснил, что в первую очередь сделает в главном театре России