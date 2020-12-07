«Мое золото»: Кристина Асмус показала, как проводит время с дочкой

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус выложила в Stories на своей странице в соцсети Instagram видео, где дурачится с дочкой Настей. Звезда «Интернов» наблюдает, как шестилетняя наследница с удовольствием разминает в руках липучую массу — слайм.

На видео девочка сообщает маме, что она «выиграла золото Геленджика».

— А это «мое золото», — ответила Асмус, имея в виду саму дочку.

Фото: instagram.com/asmuskristina

Напомним, что летом этого года Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о своем разводе. Некоторое время поклонники принимали эту информацию за шутку. Однако развод на самом деле состоялся. При этом их дочь Настя осталась проживать с мамой, но Харламов с удовольствием проводит с малышкой время. Кроме того, сообщалось, что шоумен переписал на дочь приобретенный до брака четырехэтажный особняк стоимостью в сто миллионов рублей.

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