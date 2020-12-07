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Суд в Париже огласил приговор россиянину Виннику
Фото: youtube.com/Euronews

Суд в Париже огласил приговор россиянину Виннику

Кирилл Николаев

Происшествия

Исправительный суд Парижа огласил приговор по делу россиянина Александра Винника. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Согласно приговору суда, Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Он приговорен к пяти годам тюрьмы.

В то же время с Винника снята часть обвинений в отмывании денег. Кроме того, полностью отклонены обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц.

Дело Винника

Александра Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона. США предъявили ему обвинения в нарушении американского законодательства и заявили, что Винник, не имея лицензии, создавал биржи криптовалют, которые использовал для отмывания особо крупных сумм. Россиянин свою вину отрицал.

Позже поступили запросы о его выдаче. Верховный суд Греции постановил экстрадировать Винника в США и во Францию. Кроме того, имеются два решения о его выдаче в Россию.

С 23 января россиянин находится на территории Франции, куда его ранее экстрадировали из Греции.

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