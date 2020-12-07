СМИ: Турецкий суд освободил из-под стражи российских журналистов

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Суд Стамбула в понедельник, 7 декабря, освободил из-под стражи журналистов российского телеканала НТВ. Об этом ТАСС сообщил источник в стамбульском дворце правосудия Чаглаян.

Отмечается, что после дачи показаний генпрокуратуре двое российских журналистов были освобождены. В пресс-службе телеканала подчеркнули, что журналисты будут депортированы в Россию в ближайшее время.

Ранее пресс-служба НТВ сообщила, что в Турции были задержаны сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин. Они перестали выходить на связь. СМИ сообщили, что причиной задержания могло стать отсутствие у журналистов аккредитации. Кроме того, выдвигались версии, что их могли обвинить в шпионаже.

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