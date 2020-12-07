Специалисты устранили задымление под железнодорожной платформой Москворечье

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Южный административный округ, район Москворечье-Сабурово Карта всех событий

Специалисты устранили задымление, возникшее под железнодорожной платформой Москворечье. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— Сегодня в 16:03 было обнаружено задымление под платформой Москворечье Курского направления МЖД. В 16:15 задымление было ликвидировано, — отметил перевозчик.

В компании добавили, что инцидент не оказал влияния на движение транспорта.

В настоящее время причины возникновения задымления устанавливаются, передает агентство городских новостей «Москва».

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