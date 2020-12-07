Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число машин на дорогах Москвы в выходные выросло по сравнению с 2019 годом
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число машин на дорогах Москвы в выходные выросло по сравнению с 2019 годом

Юлия Захарова

Город

Количество автомобилей на столичных дорогах в минувшие выходные увеличилось на 3–4 процента по сравнению с 2019 годом. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В частности, в воскресенье, 6 декабря, число машин было больше на 110 тысяч по сравнению с минувшим годом. В пятницу же, 4 декабря, на дорогах наблюдалось на 90 тысяч транспортных средств больше.

Ранее стало известно, что водителей предупредили об ограничении движения на юго-востоке столицы с 12 до 15 декабря, поскольку ЦОДД намерен обособить участок выделенной полосы на Авиамоторной улице от улицы Красноказарменной до шоссе Энтузиастов. Передвижение по нему запретят для таксистов.

Читайте также: Власти Москвы напомнили о начале работы новых полос для движения общественного транспорта

дорогаавтомобилиМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Тютчев или Фет — почувствуйте разницу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Все мнения
О проекте