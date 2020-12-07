Число машин на дорогах Москвы в выходные выросло по сравнению с 2019 годом

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Количество автомобилей на столичных дорогах в минувшие выходные увеличилось на 3–4 процента по сравнению с 2019 годом. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В частности, в воскресенье, 6 декабря, число машин было больше на 110 тысяч по сравнению с минувшим годом. В пятницу же, 4 декабря, на дорогах наблюдалось на 90 тысяч транспортных средств больше.

Ранее стало известно, что водителей предупредили об ограничении движения на юго-востоке столицы с 12 до 15 декабря, поскольку ЦОДД намерен обособить участок выделенной полосы на Авиамоторной улице от улицы Красноказарменной до шоссе Энтузиастов. Передвижение по нему запретят для таксистов.

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