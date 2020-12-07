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Проверку организовали по факту гибели мужчины в подмосковной Истре
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Проверку организовали по факту гибели мужчины в подмосковной Истре

Юлия Захарова

Происшествия

Правоохранители проверяют обстоятельства смерти молодого мужчины в Московской области. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел в городском округе Истра.

— Обнаружено тело молодого человека 1998 года рождения в доме, расположенном в одном из коттеджных поселков Истринского городского округа без видимых признаков насильственной смерти, — отметили в ведомстве.

Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причины смерти, и опросят свидетелей. Процессуальное решение будет озвучено позднее, говорится на официальном сайте СК.

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смерть мужчиныИстраГСУ СК РФ
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