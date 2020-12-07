Задержан житель Подмосковья, выбросивший девушку из окна квартиры

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Жителя Московской области задержали по подозрению в убийстве молодой девушки. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел в Зарайске 5 декабря.

— Прохожие обнаружили тело девушки с телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты. Установлено, что выпадению девушки из окна причастен мужчина 1975 года рождения, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, ранее он привлекался к уголовной ответственности за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с потерпевшей и выбросил ее из окна квартиры. Его причастность к преступлению подтвердили свидетели.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения, говорится на официальном сайте СК.

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