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«Идеальная»: Хилькевич опубликовала фото в купальнике на пляже в Дубае
Анна Хилькевич проводит время на море / Фото: youtube.com

«Идеальная»: Хилькевич опубликовала фото в купальнике на пляже в Дубае

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Анна Хилькевич отдыхаетв Дубае. Она поехала на море со старшей дочерью. Артистка поделилась с поклонниками фото, на котором позировала в бикини и шортах из денима.

— А мы уже совсем скоро в Москву! Но я еще чуток задержу наши солнечные фото в ленте, — написала под снимком звезда в Instagram.

Фанаты восхитились фигурой актрисы и засыпали ее комплиментами.

«Идеальная!»; «Красотка!»; «Роскошная!»; «Крутой пресс»,— написали пользователи.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о ссоре с мужем. Она опубликовала шутливый пост о конфликте с супругом Артуром Волковым.

Напомним, Хилькевич воспитывает вместе с мужем двух дочек. Старшей Арианне в этом году исполнилось пять лет, а младшей Марии — два года.

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купальникАнна Хилькевичфото
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