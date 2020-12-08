Глава Нацразведки назвал наиболее сильного соперника для Америки

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Россия не является таким же сильным соперником для Соединенных Штатов, как Китай. Об этом заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

По его словам, РФ не может конкурировать с Америкой, которая имеет «крупнейшую экономику мира».

— Китай обладает второй по величине экономикой мира, а Россия не входит в первую десятку. У Италии, Бразилии и штата Техас экономики крупнее, чем у России, — сказал Джон Рэтклифф в эфире телеканала Fox news.

Он пояснил, что какой бы ни была опасной Россия, она все равно не способна конкурировать с США, как это делает КНР.

По словам главы Нацразведки, у Китая есть понимание, что на сегодняшний день владение информацией является залогом доминирующего положения в мире.

Ранее сообщалось, что аналитики НАТО представили доклад об основных угрозах для альянса на ближайшие десять лет. Так, главной угрозой для НАТО считалась Россия, Китай оказался на втором месте.

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