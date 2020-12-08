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Глава Нацразведки назвал наиболее сильного соперника для Америки
Фото: twitter.com//FamilyEnterpri3

Глава Нацразведки назвал наиболее сильного соперника для Америки

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия не является таким же сильным соперником для Соединенных Штатов, как Китай. Об этом заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

По его словам, РФ не может конкурировать с Америкой, которая имеет «крупнейшую экономику мира».

— Китай обладает второй по величине экономикой мира, а Россия не входит в первую десятку. У Италии, Бразилии и штата Техас экономики крупнее, чем у России, — сказал Джон Рэтклифф в эфире телеканала Fox news.

Он пояснил, что какой бы ни была опасной Россия, она все равно не способна конкурировать с США, как это делает КНР.

По словам главы Нацразведки, у Китая есть понимание, что на сегодняшний день владение информацией является залогом доминирующего положения в мире.

Ранее сообщалось, что аналитики НАТО представили доклад об основных угрозах для альянса на ближайшие десять лет. Так, главной угрозой для НАТО считалась Россия, Китай оказался на втором месте.

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