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Цены на нефть снизились на опасениях за спрос на фоне пандемии COVID-19
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Цены на нефть снизились на опасениях за спрос на фоне пандемии COVID-19

Виктория Родимкина

Экономика

Цены на нефть снижаются утром во вторник, 8 декабря. Инвесторы оценивают краткосрочные перспективы спроса на сырье в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 7:57 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,84 процента — до 48,38 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на WTI снижалась 0,74 процента и составляла 45,42 доллара за баррель.

Стоимость нефти 8 декабря продолжает снижаться с максимальных показателей. Ранее новости о вакцине вызвали спрос и снизили опасения за спрос сырья. Однако из-за того, что эпидемиологическая обстановка в мире не улучшается, цены на нефть снова стали падать.

Ранее экономисты дали прогнозы по курсу рубля на 2021 год. Эксперты полагают, что продолжающаяся неопределенность в мировой экономике может сыграть как в сторону укрепления, так и ослабления рубля.

Читайте также: Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Мосбиржи

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