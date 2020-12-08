Еще 5532 пациента в Москве вылечились от COVID-19 за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Врачи в столице вылечили еще 5532 пациента от коронавируса за последние сутки. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.

Ранее сообщалось, что вылечившиеся от COVID-19 могут испытывать хроническую усталость, слабость в мышцах и психологические проблемы, которым особенно подвержены молодые люди.

Помимо физических болезней у выздоровевших может наблюдаться бессонница, тревожность и резкие перемены настроения.

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