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Более 1,7 миллиона жителей столицы получили доступ к электронным медкартам
Фото: «Вечерняя Москва»

Более 1,7 миллиона жителей столицы получили доступ к электронным медкартам

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 1,7 миллиона горожан оформили доступ к электронной медицинской карте с 14 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Уточняется, что к медкартам жители столицы обратились более 18 миллионов раз. Пользоваться медкартой в мобильном приложении смартфона предпочитают более 430 тысяч горожан.

С помощью сервиса москвичи могут увидеть протоколы осмотра медиков, результаты инструментальных и лабораторных исследований, выписные эпикризы из стационара, актуальные рецепты и информацию о вызовах скорой помощи.

Жителям столицы доступна история собственных прививок и прививочная карта детей младше 18 лет, а также результаты тестов на COVID-19.

Одним из последних обновлений является раздел «Настройки профиля» на mos.ru. Там можно посмотреть фамилию, имя, отчество пациента, номер полиса ОМС, возраст, пол, контактный телефон и адрес электронной почты, адрес регистрации и фактического проживания, а также информацию профиля детей.

В разделе «Профиль» горожане могут увидеть свои фамилию, имя, отчество, возраст, дату рождения, контактный телефон и телефон, который был указан при регистрации на mos.ru, адрес электронной почты, адрес регистрации и фактического проживания, а также номер полиса, передает официальный сайт мэра Москвы.

Горожане могут пользоваться электронными медицинскими картами на mos.ru с 14 января, а 26 июня появилась и мобильная версия медкарты в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Читайте также: «Мои документы» помогли примерно 400 тысячам горожан оформить доступ к электронной медкарте

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