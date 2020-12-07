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«Мои Документы» помогли около 400 тысячам горожан оформить доступ к электронной медкарте
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Мои Документы» помогли около 400 тысячам горожан оформить доступ к электронной медкарте

Марьяна Шевцова

Город

Возможность получить доступ к сведениям о пройденных врачебных осмотрах и медицинских исследованиях через портал mos.ru появилась у горожан в начале года. За это время сотрудники центров госуслуг помогли посетителям подать запрос на предоставление доступа к электронной медицинской карте электронной медицинской карты около 400 тысяч раз.

Удобство сервиса успели оценить многие жители столицы. С электронной медицинской картой стало гораздо проще следить за состоянием собственного здоровья и здоровья своих детей. Она отображает информацию обо всех этапах лечения в городских медицинских учреждениях столицы.Человек в любой момент может ознакомиться с рекомендациями и заключениями врачей, эти же медицинские данные видны и медикам.

В настоящий момент в электронной медкарте на mos.ru доступны:

— протоколы осмотров врачей (с 2017 года);

— результаты лабораторных и инструментальных исследований (с 2019 года);

— результаты тестов на COVID-19;

— информация выписных эпикризов стационарных отделений (с 2019 года),· дневник здоровья;

— информация о вакцинации взрослого с региональным календарем профилактических прививок;

— информация о вакцинации и результатах иммунодиагностики детей до 18 лет (после совершеннолетия ребенка доступ законного представителя к ЭМК прекращается), а также региональный календарь детских прививок;

— выписанные действующие рецепты;

— данные о вызовах скорой помощи с июня 2017 года;

— анкеты с семейным и личным анамнезами.

Для формирования наиболее полной картины состояния здоровья пациента с учетом динамики изменений в электронной медкарте предусмотрена опция самостоятельной загрузки некоторых медицинских документов. Среди них — протоколы осмотра врача, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписной эпикриз из стационара, рецепты, заключение врачебной комиссии.

Оформить доступ к электронной медкарте можно двумя способами — на портале mos.ru или в центрах «Мои Документы» в зоне электронных услуг. Администраторы офисов помогут посетителям заполнить форму заявки на открытие, отмену доступа к ЭМК и изменение номера телефона. Для создания учетной записи пользователю понадобится внести в систему сведения о паспорте гражданина РФ, информацию о полисе ОМС и загрузить цветную фотографию с паспортом в руках (для «стандартных» учетных записей).

Мобильная версия электронной медкарты доступна в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Приложение можно скачать в App Store или Google Play. Через него горожане в том числе могут записаться к врачу и на лабораторные исследования по назначениям, отменить или перенести прием, настроить уведомления о предстоящих посещениях врача и включить оповещение об открытии записи к необходимому специалисту.

Читайте также: Два новых раздела появились в электронной медицинской карте москвичей

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