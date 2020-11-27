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Электронная медкарта начала показывать выписанные рецепты и время приезда скорой
Фото: «Вечерняя Москва»

Электронная медкарта начала показывать выписанные рецепты и время приезда скорой

Вероника Кузьминова

Город

Два новых раздела появились в электронной медицинской карте москвичей. Теперь с помощью сервиса можно посмотреть информацию о вызовах скорой помощи и ознакомиться с выписанным врачом рецептом.

Назначенные для лечения препараты можно увидеть в разделе «Мои рецепты».

— Теперь в электронной медицинской карте горожане смогут просматривать и выписанные рецепты. Кроме даты назначения и названия препарата, пациенты увидят информацию о статусе рецепта и схему приема выписанных лекарств, — сообщили в пресс-службе комплекса социального развития города.

В другом разделе — «Моя скорая помощь» — доступна информация о вызовах скорой помощи. Данные о дате прибытия бригады, ее составе и поставленном диагнозе сохранились с июня 2017 и по настоящий момент, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Электронная медкарта (ЭМК) — это цифровой аналог бумажной карты пациента. Такую медкарту нельзя потерять. ЭМК позволяет следить за ключевыми показателями здоровья, смотреть результаты лабораторных исследований и другую информацию о состоянии собственного здоровья и здоровья своих детей. Помимо центров госуслуг, карту можно оформить на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Москвичи загрузили 85 тысяч документов в электронные медкарты детей

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