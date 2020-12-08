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Кабмин выделит еще 10 миллиардов рублей на поддержку российских регионов
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Кабмин выделит еще 10 миллиардов рублей на поддержку российских регионов

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Российские регионы дополнительно получат 10 миллиардов рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 8 декабря.

Средства распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии коронавируса существенно сократились поступления в казну.

По словам главы правительства, деньги призваны помочь выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые должны обеспечить комфортные условия населению.

Таким образом, объем дополнительной помощи регионам составит в 2020 году 300 миллиардов рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

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