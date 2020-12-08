Кабмин выделит еще 10 миллиардов рублей на поддержку российских регионов

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Российские регионы дополнительно получат 10 миллиардов рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 8 декабря.

Средства распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии коронавируса существенно сократились поступления в казну.

По словам главы правительства, деньги призваны помочь выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые должны обеспечить комфортные условия населению.

Таким образом, объем дополнительной помощи регионам составит в 2020 году 300 миллиардов рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

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