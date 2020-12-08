Юридические вебинары от «НКО Лаб» для жителей столицы начнутся в декабре
В декабре 2020 года в «НКО Лаб» начнутся вебинары, которые помогут пользователям разобраться в юридических особенностях работы некоммерческих организаций, а также узнать об изменениях в законодательстве. Особое внимание слушатели уделят партнерству некоммерческих организаций и социальных предпринимателей.
Для того, чтобы детально рассказать об особенностях взаимодействия с социальными предпринимателями, эксперты «НКО Лаб» подготовили серию вебинаров, на которых слушатели узнают о том, как изменилась работа некоммерческих организаций с появлением институтов «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».
Специалисты расскажут, как правильно оформить правовые и экономические отношения такого партнерства, а также отразить результаты деятельности в бухгалтерском учете.
Слушатели вебинаров также смогут узнать, как проще найти партнеров-единомышленников, изучат алгоритмы совместной проектной работы и создания продуктов.
Также в декабре 2020 года для слушателей «НКО Лаб» начнется цикл вебинаров,который будет посвящен эффективному управлению некоммерческими организациями. Там участникам расскажут о креативности, инновациях и роли нестандартных решений в деятельности НКО, управлении финансами.
Кроме того, в декабре состоятся вебинары об инструментах и технологиях. Они помогут организовать удаленную работу, расскажут о e-mail-маркетинге и краудфандинговых платформах.
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