ГМИИ имени Пушкина подготовил предложения по увековечению памяти Ирины Антоновой

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Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина подготовил предложения по увековечиванию памяти президента ГМИИ Ирины Антоновой. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГМИИ.

Уточняется, что среди предложений выделили создание международного исследовательского центра, проведение памятных мероприятий в 2021 году, а также присвоение имени И.А. Антоновой одному из зданий строящегося музейного квартала.

Также руководство музея предложило создать международный центр передовых гуманитарных исследований имени Ирины Антоновой. Задачей центра будет открытие новых горизонтов в изучении истории искусства и гуманитарного знания в целом.

Как отметили в ГМИИ, центр будет создан по модели исследовательского института с ротируемым составом старших и младших членов. Также в музее предложили сформировать специальный фонд для обеспечения работы центра.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Ирина Александровна Антонова — советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Она начала работу в музее в 1945 году, возглавляла его с 1961 года по 2013-й. Ирина Антонова — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона.

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