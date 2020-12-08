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ГМИИ имени Пушкина подготовил предложения по увековечению памяти Ирины Антоновой
Фото: youtube.com / Телеканал Звезда

ГМИИ имени Пушкина подготовил предложения по увековечению памяти Ирины Антоновой

Юлия Ямпольская

Культура

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина подготовил предложения по увековечиванию памяти президента ГМИИ Ирины Антоновой. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГМИИ.

Уточняется, что среди предложений выделили создание международного исследовательского центра, проведение памятных мероприятий в 2021 году, а также присвоение имени И.А. Антоновой одному из зданий строящегося музейного квартала.

Также руководство музея предложило создать международный центр передовых гуманитарных исследований имени Ирины Антоновой. Задачей центра будет открытие новых горизонтов в изучении истории искусства и гуманитарного знания в целом.

Как отметили в ГМИИ, центр будет создан по модели исследовательского института с ротируемым составом старших и младших членов. Также в музее предложили сформировать специальный фонд для обеспечения работы центра.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Ирина Александровна Антонова — советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Она начала работу в музее в 1945 году, возглавляла его с 1961 года по 2013-й. Ирина Антонова — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона.

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музейпамятьГМИИ им. А. С. Пушкина
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