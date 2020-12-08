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Россиянам запретят оставлять без присмотра зажженные свечи и сигареты дома
Фото: pixabay.com/ru

Россиянам запретят оставлять без присмотра зажженные свечи и сигареты дома

Виктория Родимкина

Общество

Правительство РФ подписало постановление, согласно которому россиянам запрещается оставлять в домах без присмотра зажженные свечи и непотушенные сигареты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет начнет действовать в России с 1 января 2021 года.

— В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня, — говорится в сообщении.

Уточняется, что к ним относятся свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа. Также запрещается использовать открытый огонь на балконах, лоджиях квартир, общежитий и отелей.

Постановление будет действовать до 31 декабря 2026 года.

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