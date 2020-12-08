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Врач назвал условие для формирования популяционного иммунитета к COVID-19 в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач назвал условие для формирования популяционного иммунитета к COVID-19 в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Для формирования популяционного иммунитета на фоне ситуации с коронавирусом в России около 60-65 процентов населения должны переболеть инфекцией. Об этом заявил академик РАН, директор университетской клиники МГУ имени Ломоносова, врач-уролог Армаис Камалов во вторник, 8 декабря.

— Количество больных, которые сейчас есть, оно еще не позволяет надеяться на появление такого популяционного иммунитета — там должно переболеть не менее 60-65 процентов, — цитирует академика РИА Новости.

По последним данным, в России выявлено более 2,5 миллиона случаев коронавируса. За последние сутки выявили 26 097 случаев инфекции.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что все привитые вакциной «ЭпиВакКорона» добровольцы чувствуют себя хорошо.

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