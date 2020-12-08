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Роспотребнадзор проверит несоблюдение мер по COVID-19 на «Песне года» в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Роспотребнадзор проверит несоблюдение мер по COVID-19 на «Песне года» в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Столичный Роспотребнадзор проводит расследование о несоблюдении мер по профилактике коронавируса на «Песне года». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что штраф организаторам мероприятия может составить 500 тысяч рублей.

— Как было установлено, во время концерта «Песня года», проходившего пятого декабря в «ВТБ-Арена», при проведении массового мероприятия не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

При проведении мероприятия основная часть зрителей в зале и участников концерта вне сцены находились без масок, социальная дистанция не соблюдалась.

Ранее СМИ сообщили, что съемки новогоднего концерта «Песня года» в Москве прошли с нарушением мер по профилактике распространения коронавируса.

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