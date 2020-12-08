Хануку в Москве отпразднуют с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по COVID-19

Фото: «Вечерняя Москва»

В столице празднование Хануки в синагогах и общинных центрах города пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, направленными против распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

В ведомстве уточнили, что меноры будут зажигать без участия прихожан.

— В 2020 году праздничные мероприятия пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, а также в соответствии с действиями указов мэра Москвы, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Ханука является иудейским праздником света. В этом году он начнется вечером в четверг, 10 декабря, и продлится до 18 декабря.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор проверит несоблюдение мер по COVID-19 на «Песне года» в Москве