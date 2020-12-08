Ольгу Егорову назначили советником мэра Москвы по взаимодействию с судами

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Бывший председатель Мосгорсуда Ольга Егорова назначена на должность советника мэра Москвы по взаимодействию с судами. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе мэра столицы во вторник, 8 декабря.

Егорова возглавляла Мосгорсуд в течение 20 лет. Она подала заявление об отставке в сентябре 2020 года. На ее место был рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Он является судьей с 27-летним стажем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назначил Андрея Сидорова заместителем руководителя столичного департамента строительства.

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