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Сергей Собянин рассказал о работе Московского эндокринного завода в период пандемии
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин рассказал о работе Московского эндокринного завода в период пандемии

Кирилл Николаев

Город

В период пандемии Московский эндокринный завод увеличил объемы производства и начал выпускать лекарства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, завод также наладил выпуск отечественных лекарств для облегчения состояния детей с тяжелыми судорогами. Раньше подобные препараты не выпускали в России. Сергей Собянин поблагодарил руководство и сотрудников предприятия, которые оперативно подключились к борьбе с коронавирусом.

Московский эндокринный завод является крупнейшим фармацевтическим предприятием в столице и единственным производителем российских анальгетиков для онкологических больных.

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лекарственные препаратыМоскваСергей Собянин
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