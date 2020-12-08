Флагманский центр «Мои документы» появится на юго-востоке столицы

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Рязанский проспект, 2к3 Карта всех событий

На юго-востоке столицы появится флагманский центр госуслуг «Мои документы». Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Здание появится по адресу Рязанский проспект, дом 2, корпус 3, рядом со станцией метро «Нижегородская». Данный флагманский центр станет пятым по счету в столице.

Необходимые услуги смогут получить жители Юго-Восточного административного округа и Щербинки. В здании будут работать 62 окна приема, а также популярные дополнительные сервисы, среди которых медицинский кабинет «Мое здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия» и фотоателье «Мое фото», сообщает РИА Новости.

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