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Владимир Ефимов: Почти 16 процентов столичного экспорта приходится на Китай
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Владимир Ефимов: Почти 16 процентов столичного экспорта приходится на Китай

Кирилл Николаев

Город

Москву и Китай связывают давние партнерские отношения. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках форума «Москва – Пекин 25: Новое время – новые возможности».

По его словам, 15,8 процента всего экспорта столичных товаров приходится на Китай. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций со стороны китайских компаний в экономику города превысил миллиард долларов.

Ефимов отметил, что за девять месяцев 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в Китай составил 1,5 миллиарда долларов. Это на 40,8 процента выше, чем за аналогичный период 2019 года. Представители Китая активно инвестируют в экономику Москвы.

— Из недавних примеров – осенью этого года в особой экономической зоне «Технополис «Москва» статус резидента получило российское представительство крупного китайского производителя сим-карт «Исткомпис рус», — отметил Ефимов.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» позволяет компаниям уменьшить региональную налоговую нагрузку. Также для фирм действует режим свободной таможенной зоны. Все товары и оборудование, ввозимые на спецтерриторию, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов.

Ранее соглашения о сотрудничестве подписали метрополитены Москвы и Пекина.

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Владимир ЕфимовМоскваКитай
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