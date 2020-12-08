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Столичный и Пекинский метрополитен подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Столичный и Пекинский метрополитен подписали соглашение о сотрудничестве

Юлия Ямпольская

Город

Метрополитен Москвы и Пекина подписали соглашение о сотрудничестве в рамках форума «Москва - Пекин. Новое время - новые возможности». Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил начальник столичного метро Виктор Козловский.

По его словам, такое сотрудничество продолжается не один год.

— Приятно отметить, что та информация, которую мы получаем от вас (от пекинской стороны — ред. «ВМ»), во многом помогает решать те задачи, которые стоят перед нами. Пандемия внесла свои коррективы, но она не может внести коррективы в наше сотрудничество, в нашу совместную работу, — цитирует Козловского РИА Новости.

Он также отметил важность периода пандемии, во время которого подписали соглашение.

— Надеюсь, что дальнейшее сотрудничество приведет к значительным улучшениям не только наших взаимоотношений, но и метрополитена во всем мире, — заключил Козловский.

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством Пекина на 2021–2023 годы.

Читайте также: Власти столицы объявили о совместном технологическом конкурсе Москвы и Пекина

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