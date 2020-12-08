Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказал, как дети приняли его новую жену

Фото: instagram.com/loginov_victor

Актер Виктор Логинов, известный зрителям по роли Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе», рассказал, как дети от предыдущих браков приняли его новую супругу. Этим он поделился в эфире телепрограммы «Судьба человека».

По его словам, старшая дочь Анна, рожденная от первого брака с Натальей Логиновой, тяжело переживала разрыв отца и матери.

— Дочь сильно переживала наш с матерью разрыв. И я чувствую свою вину перед ней до сих пор, несмотря на километры сказанных слов и пролитых слез, — признался артист.

Логинов добавил, что пропасть между ними со временем только увеличивается, но он не хочет, чтобы подобное случилось между ним и остальными детьми — сыновьями Дмитрием, Александром и Иваном.

Говоря о новой жене — Марии Гуськовой, — Логинов отметил ее доброту и смелость. Дети актера приняли ее.

— Младший, Ванька, все лето с нами провел. Мы ездили на родину к Маше и знакомились с ее родственниками. Старший тоже с нами все время гуляет, — поделился актер.

Напомним, 18 октября стало известно, что Логинов женился в четвертый раз. Его новой избранницей стала актриса Мария Гуськова. До этого актер был женат трижды: в 1994 году его супругой стала Наталья Логинова, после чего он оформил отношения со Снежаной Морозовой, затем — с Ольгой Логиновой (2011–2019 годы).

Читайте также: «На память колечко»: Агата Муцениеце вновь спровоцировала слухи о скорой свадьбе