Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Кремле оценили возможность производства российской вакцины на Украине
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

В Кремле оценили возможность производства российской вакцины на Украине

Евгения Звощик

Внешняя политика

Возможность производить российскую вакцину «Спутник V» от коронавирусной инфекции на территории Украины зависит от разрешения властей. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 8 декабря.

— Производство зависит от разрешения властей, — пояснил представитель Кремля на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с его директором Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Они обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.

Позже стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи готовы производить вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на Украине.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава Центра Гамалеи объяснил причину увеличения количества новых случаев COVID-19

вакцинаДмитрий ПесковРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте