В Кремле оценили возможность производства российской вакцины на Украине

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Возможность производить российскую вакцину «Спутник V» от коронавирусной инфекции на территории Украины зависит от разрешения властей. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 8 декабря.

— Производство зависит от разрешения властей, — пояснил представитель Кремля на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с его директором Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Они обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.

Позже стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи готовы производить вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на Украине.

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