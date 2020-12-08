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Врач рассказала, какие препараты должны быть в домашней аптечке
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Врач рассказала, какие препараты должны быть в домашней аптечке

Елена Плешивцева

Здоровье

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие препараты должны быть в домашней аптечке, в беседе с Nation News.

— Запасаться препаратами на случай коронавируса не стоит. COVID-19 протекает у всех по-разному. Никогда не знаешь, какой формой заболеешь. Поэтому запасаться таблетками заранее я бы не рекомендовала, — считает Алексеева.

Эксперт рекомендует для экстренного случая иметь в домашней аптечке жаропонижающие препараты, антисептики и препараты против насморка, аллергии и боли в горле.Все остальные лекарства при необходимости можно приобрести в аптеке.

Бесплатные лекарства от COVID-19 начали раздавать в Алтайском крае, рассказал Newinform. Препараты с начала декабря получили около 500 человек. Всего лекарствами планируется обеспечить около 20 тысяч жителей региона.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» дало советы водителям по сбору автомобильной аптечки. С начала следующего года автолюбитель сможет самостоятельно собрать аптечку, а не покупать готовую. То, что не понадобится в машине, можно забрать домой. Например, бинты небольшого размера и стерильный перевязочный пакет, а также бактерицидный пластырь.

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