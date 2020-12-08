Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь трехлетний период. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 8 декабря.

Согласно документу, предусматривается рост доходов бюджета Российской Федерации с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и 22,263 триллиона в 2023 году. В свою очередь расходы увеличатся с 21,52 триллиона рублей в 2021-м до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона в 2022-м и 2023-м соответственно.

В результате образуется дефицит в размере 2,4 процента ВВП в 2021 году, одного процента ВВП — в 2022 году и 1,1 процента ВВП — в 2023 году.

Как ранее пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов, трехлетний бюджет, в частности, отвечает задачам поддержки россиян, нуждающихся в ней. Кроме того, данный документ направлен на решение задач по стимулированию экономического роста.

Ранее Владимир Путин подписал ряд других законов, среди которых документы, касающиеся удаленной работы, пенсии, а также структуры и полномочий Госсовета.

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