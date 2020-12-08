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«Зенит» потерпел пятое поражение в Лиге чемпионов, уступив «Боруссии»
Фото: twitter.com /ФК«Зенит»

«Зенит» потерпел пятое поражение в Лиге чемпионов, уступив «Боруссии»

Кирилл Николаев

Спорт

«Зенит» из Санкт-Петербурга уступил дортмундской «Боруссии» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник, 8 декабря, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2.

Счет в матче открыл нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. Гости ответили голами Лукаша Пищека и Акселя Витселя.

«Боруссия» с 13 очками заняла первое место в группе и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» с одним очком занял последнее место в группе. Для команды из Санкт-Петербурга европейский сезон закончился.

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