ЕС изменит систему проверки заявителей на получение виз и видов на жительство

Фото: European Parliament

Европарламент и Совет ЕС договорились о внесении изменений в Визовую информационную систему, задача которых — повысить тщательность проверок данных заявителей на получение шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза.

Как отметила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йохансон, обновления устранят слабые места и обеспечат органам власти и сотрудникам пограничных служб доступ к информации, необходимой для выполнения работы должным образом.

В частности, нововведения предполагают надежные меры защиты информации, включая биометрические данные детей. Таким образом будет соблюден баланс между ограничением доступа к биометрическим данным детей и борьбой с торговлей детьми.

Ожидается, что система заработает в обновленном виде к концу 2023 года, сообщает РИА Новости.

Ранее адвокат озвучила главные причины отказа в выдаче визы в страны Шенгена.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Шенген» не для слабаков

Колонка обозревателя «ВМ» Геворга Мирзаяна:

Европа судорожно ищет политически корректные способы борьбы с исламистской угрозой. И одним из них называет изменение Шенгенской зоны. Вот только почему-то возникает ощущение, что подобная борьба похожа на лечение зараженного пальца через отрубание ноги по колено (далее…).