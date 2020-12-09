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Названы самые популярные у россиян зарубежные новогодние турнаправления
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Названы самые популярные у россиян зарубежные новогодние турнаправления

Татьяна Плотникова

Туризм

Наибольшим спросом у россиян, желающих провести новогодние каникулы за рубежом, в этом году пользуются Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В пятерку предпочтений россиян также вошли Мальдивские острова, Куба и Занзибар.

При этом стоимость зарубежных поездок на новогодние каникулы в этом году в валютном выражении практически не увеличилась, вопреки обычной тенденции. Цены на туры на Мальдивы и Занзибар даже снизились — на три процента в сравнении с 2019 годом.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин объяснил, что это связано с сокращением цен на авиабилеты на фоне ограниченного спроса из-за распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, для зарубежных поездок россиян сейчас доступны лишь 15 стран.

В 2019 году пятерку главных предпочтений жителей России при организации новогодних каникул составили Таиланд, ОАЭ, Чехия, Доминикана и Индия. Однако в текущем году Таиланд требует множество документов для оформления туристической визы, а первые 14 суток по прибытии в страну придется провести в карантине в специальном отеле за собственный счет, пишут «Известия».

Ранее были названы популярные даты бронирования билетов на новогодние праздники.

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