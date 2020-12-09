УЕФА проведет расследование после расистского скандала на матче Лиги чемпионов

Фото: @uefaco / Официальный аккаунт УЕФА в Instagram

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует конфликт, произошедший во время одного из матчей Лиги чемпионов. Об этом заявила пресс-служба организации.

Ранее игра шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским Пари Сен-Жерменом и турецким «Истанбул Башакшехир» была прервана на почве расистского скандала. Помощник судьи нелицеприятно отозвался об одном из футболистов турецкого ФК, указав на особенности его расовой принадлежности, в частности, на цвет кожи. Для этого мужчина использовал некорректное, оскорбительное для афроамериканцев слово. На инцидент тут же бурно отреагировали все участники матча. В результате игру решили отменить.

В свою очередь УЕФА пообещал провести проверку по факту случившегося.

— Союз проведет тщательное расследование, — указано в сообщении в Twitter.

Матч доиграют в среду, 9 декабря, но уже при другой бригаде арбитров. Начало игры запланировано на 18:55 по центральному времени.

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