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УЕФА проведет расследование после расистского скандала на матче Лиги чемпионов
Фото: @uefaco / Официальный аккаунт УЕФА в Instagram

УЕФА проведет расследование после расистского скандала на матче Лиги чемпионов

Ростислав Зубков

Спорт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует конфликт, произошедший во время одного из матчей Лиги чемпионов. Об этом заявила пресс-служба организации.

Ранее игра шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским Пари Сен-Жерменом и турецким «Истанбул Башакшехир» была прервана на почве расистского скандала. Помощник судьи нелицеприятно отозвался об одном из футболистов турецкого ФК, указав на особенности его расовой принадлежности, в частности, на цвет кожи. Для этого мужчина использовал некорректное, оскорбительное для афроамериканцев слово. На инцидент тут же бурно отреагировали все участники матча. В результате игру решили отменить.

В свою очередь УЕФА пообещал провести проверку по факту случившегося.

— Союз проведет тщательное расследование, — указано в сообщении в Twitter.

Матч доиграют в среду, 9 декабря, но уже при другой бригаде арбитров. Начало игры запланировано на 18:55 по центральному времени.

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