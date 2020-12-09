«Краснодар» завершил участие в Лиге чемпионов ничьей с «Челси»

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Российский футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с английским «Челси» в выездном матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне закончился со счетом 1:1. Голами отметились полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла (24-я минута) и хавбек «Челси» Жоржиньо (28-я минута).

В результате «Краснодар» с пятью очками и третьим местом в группе Е завершил выступление в Лиге чемпионов, обеспечив себе путевку в плей-офф Лиги Европы.

Ранее, 8 декабря, петербургский футбольный клуб «Зенит» потерпел пятое поражение в Лиге чемпионов, уступив «Боруссии».

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Футбол в России — больше, чем футбол

Колонка депутата Государственной Думы Валерия Газзаева:

Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел в России, дал хороший толчок развитию этого вида спорта в нашей стране. Особенно в детско-юношеском направлении. Яркий тому пример — наша молодежная сборная команда. Ребята впервые за последние годы попали на чемпионат Европы. Фактически это прообраз будущей взрослой сборной команды РФ (далее…).