Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Краснодар» завершил участие в Лиге чемпионов ничьей с «Челси»
Фото: twitter.com/premierliga

«Краснодар» завершил участие в Лиге чемпионов ничьей с «Челси»

Татьяна Плотникова

Спорт

Российский футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с английским «Челси» в выездном матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне закончился со счетом 1:1. Голами отметились полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла (24-я минута) и хавбек «Челси» Жоржиньо (28-я минута).

В результате «Краснодар» с пятью очками и третьим местом в группе Е завершил выступление в Лиге чемпионов, обеспечив себе путевку в плей-офф Лиги Европы.

Ранее, 8 декабря, петербургский футбольный клуб «Зенит» потерпел пятое поражение в Лиге чемпионов, уступив «Боруссии».

Читайте также: «Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Футбол в России — больше, чем футбол

Колонка депутата Государственной Думы Валерия Газзаева:

Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел в России, дал хороший толчок развитию этого вида спорта в нашей стране. Особенно в детско-юношеском направлении. Яркий тому пример — наша молодежная сборная команда. Ребята впервые за последние годы попали на чемпионат Европы. Фактически это прообраз будущей взрослой сборной команды РФ (далее…).

футболматч Лиги чемпионовФК «Краснодар»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте