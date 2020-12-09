Завершился капитальный ремонт центра «Мои документы» в Царицыне

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Россия, Москва, улица Медиков, 1/1к3 Карта всех событий

В столичном районе Царицыно завершился ремонт центра госуслуг «Мои документы». Теперь жители района вновь смогут обращаться туда для получения нужных им документов.

Центр находится по адресу улица Медиков, дом 1, корпус 3. Он открылся шесть лет назад в пристроенном к жилому дома помещении 1969 года постройки. Оно было в неудовлетворительном состоянии — возникали проблемы с гидроизоляцией, оконные утеплители требовали замены, крыша протекала.

В пресс-службе департамента капитального ремонта столицы уточнили, что специалисты отремонтировали кровлю площадью более 1,2 тысячи квадратных метров. Также они укрепили стены подвала в местах трещин и установили 14 новых оконных блоков.

Теперь окна приема посетителей находятся вдоль окон, чтобы в них поступало больше естественного света.

Помимо этого, в центре отремонтировали полы в коридорах, служебных помещениях и залах ожидания, обустроили зоны ожидания и оказания услуг, кабинеты и комнаты отдыха для сотрудников.

В Царицыне проживает около 115 тысяч человек, поэтому важно сделать помещение центра госуслуг удобным и функциональным, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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