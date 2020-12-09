Открылась подача заявлений на заключение брака в 2021 году на необычных площадках Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Малая Ордынка, 14с1 Карта всех событий

В Москве открылась подача заявлений на регистрацию брака на необычных площадках на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба управления ЗАГС Москвы в среду, 9 декабря.

Для пар доступно более четырех тысяч свободных слотов.

По словам и. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, пожениться в необычном месте в столице — мечта многих влюбленных. После открытия первых 20 площадок популярность таких регистраций брака только возрастает.

— С начала запуска проекта на необычных площадках прошло около 12 тысяч торжественных церемоний заключения брака. Это более 20 процентов от общего количества торжественных церемоний в отделах ЗАГС по пятницам и субботам, — сказала Светлана Уханева.

На сегодняшний день доступно свыше 30 необычных локаций, список будет пополняться в следующем году.

В пресс-службе добавили, что регистрацию брака могут провести в особняке «Роял», особняке на Волхонке, храме Матроны Московской, усадьбе Третьякова и усадьбе «Остафьево», ресторанах «Савой» и «Гусятникоff», а также в башне «Око», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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