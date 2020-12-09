Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Открылась подача заявлений на заключение брака в 2021 году на необычных площадках Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Открылась подача заявлений на заключение брака в 2021 году на необычных площадках Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Малая Ордынка, 14с1Карта всех событий

В Москве открылась подача заявлений на регистрацию брака на необычных площадках на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба управления ЗАГС Москвы в среду, 9 декабря.

Для пар доступно более четырех тысяч свободных слотов.

По словам и. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, пожениться в необычном месте в столице — мечта многих влюбленных. После открытия первых 20 площадок популярность таких регистраций брака только возрастает.

— С начала запуска проекта на необычных площадках прошло около 12 тысяч торжественных церемоний заключения брака. Это более 20 процентов от общего количества торжественных церемоний в отделах ЗАГС по пятницам и субботам, — сказала Светлана Уханева.

На сегодняшний день доступно свыше 30 необычных локаций, список будет пополняться в следующем году.

В пресс-службе добавили, что регистрацию брака могут провести в особняке «Роял», особняке на Волхонке, храме Матроны Московской, усадьбе Третьякова и усадьбе «Остафьево», ресторанах «Савой» и «Гусятникоff», а также в башне «Око», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Более тысячи молодоженов поженятся в Москве перед Новым годом

ЗАГСплощадки в Москвесвадьба
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте