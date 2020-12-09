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Еще 5746 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще 5746 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5746 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в среду, 9 декабря.

Таким образом, количество выздоровевших в столице увеличилось до 507 149 человек.

По последним данным в России выявили 2 515 009 случаев COVID-19 за все время пандемии.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что полностью отказываться от спиртного во время вакцинации от коронавируса не нужно, но есть определенные рекомендации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Роспотребнадзоре назвали два сценария развития пандемии в начале 2021 года

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