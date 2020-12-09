Еще 5746 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5746 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в среду, 9 декабря.

Таким образом, количество выздоровевших в столице увеличилось до 507 149 человек.

По последним данным в России выявили 2 515 009 случаев COVID-19 за все время пандемии.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что полностью отказываться от спиртного во время вакцинации от коронавируса не нужно, но есть определенные рекомендации.

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