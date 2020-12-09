Более 80,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России провели 427 тысяч тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 9 декабря.

Всего с начала пандемии в РФ выполнили свыше 80,5 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом 545 691 человек в стране остается под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали два сценария развития пандемии в начале 2021 года.

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